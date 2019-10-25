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    Докампо не намерен форсировать восстановление Граната, Старфельта и Бегича

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    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после матча с «Уралом» (1:1) в 14-м туре РПЛ рассказал о состоянии здоровья некоторых футболистов.

    Эдуардо Докампо
    Эдуардо Докампо

    «Гранат, Бегич и Старфельт восстанавливаются. Не нужно торопиться с их возвращением. Если поторопиться, могут быть проблемы. У Старфельда были проблемы в начале сезона. Из-за того, что он не восстановился до конца, он потом опять получил травму.

    У них есть своя программа восстановления. Ее нужно придерживаться. В ближайшее время их ждать не стоит. Они даже не тренировались с командой.

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    • Что касается матча с "Уралом", то наша история повторяется. Начинаем игру хорошо, создаем моменты, не забиваем. Но во втором тайме "Урал" играл лучше, и нам не удалось переиграть его. Больше создали моментов, но и у наших ворот они тоже были. Надеемся, все впереди», — приводит слова Докампо РИА Новости. 0

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