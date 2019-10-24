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    «Витесс» отстранил от тренировок игрока, оскорбившего Слуцкого

    Футбол
    Технический директор «Витесса» Мо Аллах сообщил, что полузащитник Ришедли Базур отстранён от тренировок с командой.

    Ришедли Базур
    Ришедли Базур

    «В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Мы будем обсуждать возникшую ситуацию.

    Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернётся. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет», — приводит слова функционера клубная пресс-служба

    Ранее у Базура и главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого случился конфликт на тренировке. 23-летний хавбек в нецензурной форме заявил российскому наставнику, что не хочет играть под его руководством.

    В турнирной таблице чемпионата Голландии «Витесс» занимает 3-е место с 23 очками после 10 туров. 0

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