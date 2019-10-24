«Витесс» отстранил от тренировок игрока, оскорбившего Слуцкого

Технический директор «Витесса»сообщил, что полузащитникотстранён от тренировок с командой.

«В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Мы будем обсуждать возникшую ситуацию.

Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернётся. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться в предстоящим матчам. Это наш приоритет», — приводит слова функционера клубная пресс-служба

Ранее у Базура и главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого случился конфликт на тренировке. 23-летний хавбек в нецензурной форме заявил российскому наставнику, что не хочет играть под его руководством.

В турнирной таблице чемпионата Голландии «Витесс» занимает 3-е место с 23 очками после 10 туров. 0