Юношеская сборная России забила семь голов Сан-Марино

Юношеская сборная России
РФС
Хет-трик в составе победителей оформил Магомедхабиб Абдусаламов, по голу забили Арсен Захарян, Артем Соколов, Владислав Шитов и Гаррик Левин.
Сборная России выступает в группе 10 вместе с Румынией, Швейцарией и Сан-Марино. Хозяином мини-турнира выступает Румыния.
Во втором туре 27 октября Россия сыграет с Румынией. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд.
Евро-2020 (U17)/ Первый отборочный раунд
Россия — Сан-Марино 7:0 (3:0)
Голы: Захарян, 11 (1:0). Соколов, 12 (2:0). Шитов Вит., 44 (3:0). Абдулсаламов, 76 (4:0). Абдулсаламов, 79 (5:0). Абдулсаламов — с пенальти, 84 (6:0). Левин, 86 (7:0)Россия: Одоевский, Левин, Варатынов (к), Гайворонский, Шайхтдинов, Соколов (Самойлов, 29), Захарян (Ермаков, 69), Лайкин (Михайлов, 69), Багринцев (Пиняев, 46), Шитов Вл. (Абдулсаламов, 46), Шитов ВитСан-Марино: Амичи, Севери, Джамбалво, Санциси Мат., Лаццари (к), Пасолини, Джуди (Санциси Н, 46), Санти (Солито, 63), Дольчини (Пасолини, 77), Д’Аддарио (Виттори, 46; Сарти, 84), ЧолаПредупреждения: Виттори, 46. Кола, 49