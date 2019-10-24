Юношеская сборная России забила семь голов Сан-Марино

победила(7:0) в первом туре первого отборочного раунда Евро-2020 (U17).

Хет-трик в составе победителей оформил Магомедхабиб Абдусаламов, по голу забили Арсен Захарян, Артем Соколов, Владислав Шитов и Гаррик Левин.

Сборная России выступает в группе 10 вместе с Румынией, Швейцарией и Сан-Марино. Хозяином мини-турнира выступает Румыния.

Во втором туре 27 октября Россия сыграет с Румынией. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд.