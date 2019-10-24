Аньелли: Роналду заслуживает «Золотой мяч»

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио опубликовал интервью президента туринскогоАндреа Аньелли, который высказался касательно развития клуба и заслуг

«Наш рост подтверждается рейтингом УЕФА. Мы уже пятые, и у нас есть серьёзный фундамент, чтобы думать о четвёртом месте. Сегодня наш новый логотип узнают везде, нам хватило смелости, чтобы его утвердить. Также мы пригласили Криштиану Роналду. Надеюсь, он выиграет "Золотой мяч", потому что действительно заслуживает этого», — заявил Аньелли.

Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является хорват Лука Модрич. Сам же Роналду является обладателем пяти таких трофеев. Аналогичный результат у Лионеля Месси. 0