Боннучи вступился за Де Лигта

из туринскогожестко критикуют за его ошибки, которые нередко приводят к пропущенным мячам. Партнер по командерешил вступиться за молодого голландца.

«Судьба де Лигта уже решена. Он испытывает такие же сложности, как и все мы в начале карьеры. Но он не должен решать проблемы один. Он обладает качествами, чтобы стать одним из лучших, а то и лучшим защитником мира.

Он допускал ошибки, они у меня тоже были, да и у всех нас. Футболка "Ювентуса" приводит к давлению. Особенно когда тебе всего 20 лет. Ему приходится опекать игроков зонально, а не персонально, как он это делал всю жизнь. Но всё это лишь вопрос времени. В матче с "Локомотивом" он сыграл очень хорошо.

Но нужно учитывать, что он тоже человек. Когда у него будет нужный опыт, он станет одним из лучших защитников в мире», — сказал Боннучи в интервью Tuttosport. 0