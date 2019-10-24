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    Боннучи вступился за Де Лигта

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    Маттейса де Лигта из туринского «Ювентуса» жестко критикуют за его ошибки, которые нередко приводят к пропущенным мячам. Партнер по команде Леонардо Боннучи решил вступиться за молодого голландца.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    «Судьба де Лигта уже решена. Он испытывает такие же сложности, как и все мы в начале карьеры. Но он не должен решать проблемы один. Он обладает качествами, чтобы стать одним из лучших, а то и лучшим защитником мира.

    Он допускал ошибки, они у меня тоже были, да и у всех нас. Футболка "Ювентуса" приводит к давлению. Особенно когда тебе всего 20 лет. Ему приходится опекать игроков зонально, а не персонально, как он это делал всю жизнь. Но всё это лишь вопрос времени. В матче с "Локомотивом" он сыграл очень хорошо.

    Но нужно учитывать, что он тоже человек. Когда у него будет нужный опыт, он станет одним из лучших защитников в мире», — сказал Боннучи в интервью Tuttosport. 0

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