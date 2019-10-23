«Интер» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

Хозяева открыли счет на 22-й минуте. После классного заброса от центра поля в исполнении Де Врея за счет ошибки при создании офсайда со стороны Шульца Лаутаро Мартинес вышел один на один по центру и уверенно пробил мимо Бюрки в сетку ворот.
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На 81-й минуте Матс Хуммельс нарушил правила против Эспозито в штрафной «Боруссии». Лаутаро Мартинес пробил с «точки» в левый от себя угол ворот и Бюрки спас свою команду.
А на 89-й минуте, в ходе классной контратаки «Интера», Антонио Кандрева убежал один на один по месту правого форварда и уверенно пробил под перекладину ворот Бюрки.
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После этого тура «Барселона» лидирует в квартете F с 7 очками. Следом за каталонцами идут «Интер» и «Боруссия», у которых по 4 очка. «Славия» замыкает группу с одним очком.
Ответные встречи пройдут 5 ноября в Барселоне и Дортмунде.