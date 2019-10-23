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    «Боруссия» уступила «Интеру» в Милане

    «Интер» — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Интер Футбол Италии Боруссия Д Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 22-й минуте. После классного заброса от центра поля в исполнении Де Врея за счет ошибки при создании офсайда со стороны Шульца Лаутаро Мартинес вышел один на один по центру и уверенно пробил мимо Бюрки в сетку ворот.

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    На 81-й минуте Матс Хуммельс нарушил правила против Эспозито в штрафной «Боруссии». Лаутаро Мартинес пробил с «точки» в левый от себя угол ворот и Бюрки спас свою команду.

    А на 89-й минуте, в ходе классной контратаки «Интера», Антонио Кандрева убежал один на один по месту правого форварда и уверенно пробил под перекладину ворот Бюрки.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этого тура «Барселона» лидирует в квартете F с 7 очками. Следом за каталонцами идут «Интер» и «Боруссия», у которых по 4 очка. «Славия» замыкает группу с одним очком.

    Ответные встречи пройдут 5 ноября в Барселоне и Дортмунде.

    Лига чемпионов. Группа F
    «Интер» (Италия) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:0 (1:0)
    Голы: Мартинес, 22 (1:0). Кандрева, 89 (2:0)Нереализованный пенальти: Мартинес, 82 (вратарь)«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Шкриньяр, Кандрева, Барелла, Брозович, Гальярдини, Асамоа (Бираги, 80), Лукаку (Эспозито, 62), Мартинес (Валеро, 90+1)«Боруссия Д»: Бюрки, Аканджи (Брун Ларсен, 74), Хуммельс, Вайгль, Шульц, Азар (Рафаэл Геррейру, 84), Витсель, Дилэйни (Дахуд, 65), Брандт, Хакими, СанчоПредупреждения: Брозович, 44. Барелла, 56. Годин, 78. Вайгль, 79. Хуммельс, 87. Кандрева, 90
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