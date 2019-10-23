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    Гончаренко: ЦСКА не экономит силы в матчах Лиги Европы

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящую встречу с «Ференцварошем» в рамках Лиги Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Какие сильные и слабые стороны "Ференцвароша"? Мы достаточно много матчей посмотрели, и в Лиге Европы, и в чемпионате. Знаем, что есть три игрока из Украины, которые определяют игру в центре поля. Исаэль неплохо смотрится, который раньше был в "Краснодаре". Они привыкли контролировать мяч, играть без длинных передач. Немного другой футбол, который будет отличаться от нашего», — цитирует Гончаренко Sport24.ru.

    «ЦСКА экономит силы в матчах Лиги Европы? Это не так. Слабо представляю, как из моих уст может это прозвучать. Мы должны иметь свое лицо, и то, как мы действуем на поле, а именно — интенсивно. Это очень энергозатратно. Нас часто критикуют, что у нас не хватает сил в конце матча. Но мы должны верить в то, что мы делаем. Нет установки, чтобы мы экономили силы. В двух предыдущих играх в Лиге Европы мы очень много отдали сил», — также отметил Гончаренко.

    Напомним, ЦСКА потерпел поражения в двух первых турах ЛЕ и занимает последнее место в группе Н.

    Матч ЦСКА — «Ференцварош» пройдет 24 октября. Начало — в 19:55 мск. 0

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