Гончаренко: ЦСКА не экономит силы в матчах Лиги Европы

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св рамках Лиги Европы.

«Какие сильные и слабые стороны "Ференцвароша"? Мы достаточно много матчей посмотрели, и в Лиге Европы, и в чемпионате. Знаем, что есть три игрока из Украины, которые определяют игру в центре поля. Исаэль неплохо смотрится, который раньше был в "Краснодаре". Они привыкли контролировать мяч, играть без длинных передач. Немного другой футбол, который будет отличаться от нашего», — цитирует Гончаренко Sport24.ru.

«ЦСКА экономит силы в матчах Лиги Европы? Это не так. Слабо представляю, как из моих уст может это прозвучать. Мы должны иметь свое лицо, и то, как мы действуем на поле, а именно — интенсивно. Это очень энергозатратно. Нас часто критикуют, что у нас не хватает сил в конце матча. Но мы должны верить в то, что мы делаем. Нет установки, чтобы мы экономили силы. В двух предыдущих играх в Лиге Европы мы очень много отдали сил», — также отметил Гончаренко.

Напомним, ЦСКА потерпел поражения в двух первых турах ЛЕ и занимает последнее место в группе Н.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» пройдет 24 октября. Начало — в 19:55 мск. 0