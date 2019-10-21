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    Сульшер: «МЮ» должен был обыгрывать «Ливерпуль»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от матча против «Ливерпуля» (1:1).

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Это был очень легкий гол. Я о мяче Лалланы. Пропустить после прострела на линию вратарской площади, это разочаровывает. Казалось, что мы только начали создавать контратаки, это сильно разочаровывает.

    У наших игроков была отличная скорость, Джеймс и Рашфорд очень быстрые, и они могут вызвать проблемы для всех. Эти двое, а также Андреас Перейра, были очень хороши сегодня, я доволен тем, как они выполнили свою задачу. Движение Маркуса в целом было хорошим. Пожалуй, это была одна из его лучших игр. Он был силен, это то, чего мы ожидаем от него.

    Как ребята чувствуют себя после игры? Они разочарованы, потому что считают, что мы должны были победить. Но главное — добиться результатов. Это единственный способ повысить уверенность в себе. Победа была бы великим результатом, но ничья — это шаг тоже в правильном направлении», — цитирует Сульшера Sky Sport. 0

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