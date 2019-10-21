Гвардиола: «Ман Сити» еще не готов выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити»заявил, что его команде еще рано думать о победе в Лиге чемпионов.

«Мы упустили слишком много моментов в последних матчах, поэтому мы должны улучшить этот компонент. Люди говорят, что победа в Лиге чемпионов является нашей основной целью, но мы все еще не готовы.

Создаем много моментов у чужих ворот и немного пропускаем, но нам есть куда расти. В последние два сезона мы много создаем и забиваем. Но нам нужно продолжать работать над реализацией», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, в двух предыдущих сезонах «Манчестер Сити» заканчивал свои выступления в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала. 0