Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Андрей Аршавин
globallookpress.com
Команда академии «Зенита» 2004 года рождения под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова выиграла Кубок Санкт-Петербурга.
Андрей Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С, и стал тренером в «Зените» U15.
17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой @gazpromacademy 2004 года рождения. The first trophy for Andrei Arshavin as a coach! The Gazprom Academy team born in 2004 won the Cup of St.Petersburg.