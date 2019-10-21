Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

Бывший футболист «Зенита» и сборной Россиивыиграл первый трофей в своей тренерской карьере.

Команда академии «Зенита» 2004 года рождения под руководством Аршавина и Дмитрия Полякова выиграла Кубок Санкт-Петербурга.

Андрей Аршавин завершил спортивную карьеру в ноябре 2018 года, после чего прошёл обучение и получил лицензии категории D и С, и стал тренером в «Зените» U15.

17 октября 2019 года стало известно, что Аршавин поступил на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP).

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