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    Сульшер: В эпизоде с голом Рашфорда не было нарушения правил

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    МЮ в рамках 9 тура АПЛ сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). В поединке было пару спорных моментов, которые пришлось рассматривать с помощью VAR. По этому поводу высказался тренер хозяев Уле-Гуннар Сульшер.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Я считаю, что арбитр заслуживает похвалы. Мы не часто хвалим судей. Он позволил матчу быть настоящим дерби. В эпизоде с голом Рашфорда не было нарушения правил. Не думаю, что Рой Кин назвал бы это фолом.

    Невозможно прогрессировать с каждым матчем, так как мы хорошо начали чемпионат матчем с "Челси". Но мы находимся на правильном пути. Нам нужно улучшать игру в выездных матчах.

    Для тренера очень приятно видеть, что игроки отдают на поле всё, что у них есть. Но в конце матча мы морально и физически устали.

    Победа была бы отличным результатом, но и ничья — это шаг в правильном направлении. Нам нужно выигрывать больше матчей, и сегодня была упущенная возможность», — заявил Сульшер в интервью BBC. 0

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