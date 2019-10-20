Сульшер: В эпизоде с голом Рашфорда не было нарушения правил

в рамках 9 тура АПЛ сыграл вничью с(1:1). В поединке было пару спорных моментов, которые пришлось рассматривать с помощью VAR. По этому поводу высказался тренер хозяев

«Я считаю, что арбитр заслуживает похвалы. Мы не часто хвалим судей. Он позволил матчу быть настоящим дерби. В эпизоде с голом Рашфорда не было нарушения правил. Не думаю, что Рой Кин назвал бы это фолом.

Невозможно прогрессировать с каждым матчем, так как мы хорошо начали чемпионат матчем с "Челси". Но мы находимся на правильном пути. Нам нужно улучшать игру в выездных матчах.

Для тренера очень приятно видеть, что игроки отдают на поле всё, что у них есть. Но в конце матча мы морально и физически устали.

Победа была бы отличным результатом, но и ничья — это шаг в правильном направлении. Нам нужно выигрывать больше матчей, и сегодня была упущенная возможность», — заявил Сульшер в интервью BBC. 0