Главный тренер «Манчестер Юнайтед»дал комментарий в преддверии домашнего матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет. Хорошие выступление и результат в предстоящем матче могут перевернуть сезон, добавить футболистам уверенности и улучшить настроение.

Возможно, иногда они по-настоящему не верят, что достаточно хороши. Когда не хватает уверенности, задумываешься, вместо того чтобы действовать инстинктивно. Но знаю, что мои игроки достаточно хороши, и не беспокоюсь на этот счет», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

«Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом Англии в 1990 году, то есть 29 лет назад. «МЮ» не может выиграть титул с 2013 года.

Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 октября, начало — в 18:30 по московскому времени. 0