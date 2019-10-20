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    Сульшер: «МЮ» не понадобится 30 лет, чтобы снова выиграть АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий в преддверии домашнего матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер

    «Уверен, мы оправимся и выиграем Премьер-лигу. И не сомневаюсь, что это случится раньше, чем через 30 лет. Хорошие выступление и результат в предстоящем матче могут перевернуть сезон, добавить футболистам уверенности и улучшить настроение.

    Возможно, иногда они по-настоящему не верят, что достаточно хороши. Когда не хватает уверенности, задумываешься, вместо того чтобы действовать инстинктивно. Но знаю, что мои игроки достаточно хороши, и не беспокоюсь на этот счет», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

    «Ливерпуль» в последний раз становился чемпионом Англии в 1990 году, то есть 29 лет назад. «МЮ» не может выиграть титул с 2013 года.

    Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 октября, начало — в 18:30 по московскому времени. 0

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