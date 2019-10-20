Слуцкий хочет улучшить рекорды «Витесса»

Главный тренер «Витесса»после победы над «Венло» (4:0) в 10-м туре чемпионата Нидерландов прокомментировал рекорд своей команды.

«Я не смотрю на рекорды. Больше думаю об играх и о том, что можно улучшить. Я боялся этой игры из-за международной паузы.

У нас часто бывают трудные времена после таких перерывов. В прошлый раз в такой ситуации мы проиграли ПСВ со счетом 0:5», — цитирует Слуцкого Voetbal International.

Напомним, после победы над «Венло» (4:0) команда из Арнема превзошла рекорд «Витесса» Рональда Кумана в сезоне-2000/01, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Голландии. 0