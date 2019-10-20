ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан выбрал неудачный состав на матч с «Мальоркой»«Реал» потерял лидерство из-за ошибок Зидана
  • 20:33
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Ливерпулем»
  • 20:59
    • «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром»
  • 19:23
    • СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка
  • 18:51
    • Рублев — победитель «Кубка Кремля»
  • 18:29
    • «Арсенал» и «Сочи» расписали мировую
    Все новости спорта

    Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Динамо», считает Широков

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Динамо Локомотив Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков оценил судейство в матче 13-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром» (1:1).

    Роман Широков
    Роман Широков

    По мнению Широкова, главный арбитр встречи Михаил Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в ворота москвичей в моменте с фолом на форварде Ари.

    «Московский "Локомотив" и "Зенит" — две самые яркие команды чемпионата, они по праву находятся на первой строчке турнирной таблицы РПЛ.

    Что касается прошедшего матча, то динамовцы давно не набирали очки, а здесь один из лидеров приехал, и удалось набрать баллы.

    Главное теперь — набирать очки и уходить из зоны вылета. Так как им не удалось никого найти, то это, наверное, хороший вариант.

    "Краснодар" показал, мягко говоря, не лучшую свою игру. Вилков не поставил чистейший пенальти, мое мнение. Если это не 11-метровый, то что? Его сбивают и толкают руками», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина
  • 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Севилья» — «Леванте»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как сыграет «Милан» в первом матче с новым тренером?
  • «Милан» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Севилья» не станет надрываться в игре с «Леванте»
  • «Севилья» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Вернутся ли победы к «Марселю»?
  • «Марсель» — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. Дзюба уничтожил «Ростов», «Локо» выиграл у «Ахмата», ничьи «Спартака» и ЦСКАОбзор матчей 13-го тура чемпионата России 21:090
  • 15:52
    • ЦСКА упустил победный счет в матче с «Уфой»
  • 20:04
    • «Монако» вырвал победу у «Ренна»
  • 19:35
    • «Барселону» интересует защитник «Шальке»
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги 20:360
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 22:28
    • Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Динамо», считает Широков
  • 22:14
    • Новиков: Во втором тайме полностью переиграли «Краснодар»
  • 21:54
    • Матвеев: Результат матча с «Динамо» закономерен
    Алонсо принес трудную победу «Челси» Футбол «Челси» получает выгоду из своего упорстваРеакция прессы на матч «Челси» — «Ньюкасл» 04:170
  • 19:20
    • Следующим летом МЮ готов потратить 350 млн евро на трансферы
  • 15:38
    • Куман может возглавить «Барселону» в 2020 году
  • 15:25
    • Дубли Мартинеса и Лукаку позволили «Интеру» обыграть «Сассуоло»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие