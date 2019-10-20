Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Динамо», считает Широков

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита»оценил судейство в матче 13-го тура чемпионата России между(1:1).

По мнению Широкова, главный арбитр встречи Михаил Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в ворота москвичей в моменте с фолом на форварде Ари.

«Московский "Локомотив" и "Зенит" — две самые яркие команды чемпионата, они по праву находятся на первой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Что касается прошедшего матча, то динамовцы давно не набирали очки, а здесь один из лидеров приехал, и удалось набрать баллы.

Главное теперь — набирать очки и уходить из зоны вылета. Так как им не удалось никого найти, то это, наверное, хороший вариант.

"Краснодар" показал, мягко говоря, не лучшую свою игру. Вилков не поставил чистейший пенальти, мое мнение. Если это не 11-метровый, то что? Его сбивают и толкают руками», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер». 0