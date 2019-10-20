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    Панченко: Мы настраивались на быстрый гол, много работали над этим

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    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями после ничьей в матче 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    «Эмоции переполняли. Мы понимали ответственность этого матча. Осознаем, за какой клуб играем. Лев Иванович душой и сердцем играл за "Динамо".

    У команды был хороший настрой. Многое получалось, хорошо перестраивались, работали. Правда, пропустили необязательный мяч.

    Мы настраивались на быстрый гол, много работали над этим, как играть, как перестраиваться, как убегать в позиционные атаки.

    Все наигрывали. Хорошо, что забили быстрый мяч, но потом на какое-то время отдали инициативу и пропустили со стандарта.

    Эмоции всегда добавляются после смены тренера, это ведь определенная встряска для команды. Но мы сейчас идем на пятнадцатом месте и очки нам сейчас очень важны», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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