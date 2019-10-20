«Оренбург» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составыи самарскихна матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов, Алвеш, Мишкич, Рогич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.

Запасные: Довбня, Козлов, Лапшов, Сиваков, Москвичев, Липовой, Шкофлек, Кулишев, Маляров, Афонин, Фамейе, Галаджан.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков.

Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 11:30 мск.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0