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    Названы стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов»

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов» на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Названы стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов»
    Названы стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов»

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Радакович, Шахов, Алвеш, Мишкич, Рогич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.

    Запасные: Довбня, Козлов, Лапшов, Сиваков, Москвичев, Липовой, Шкофлек, Кулишев, Маляров, Афонин, Фамейе, Галаджан.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Канунников, Соболев.

    Запасные: Овсянников, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Кабутов, Терехов, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков.

    Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало — в 11:30 мск.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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