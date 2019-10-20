Новиков: Во втором тайме полностью переиграли «Краснодар»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо»поделился впечатлениями после ничьей в матче 13-го тура премьер-лиги против(1:1).

«В первом тайме у нас не получалась контратакующая игра, мы плохо контролировали мяч. Во втором тайме сделали замечания и играли с большим преимуществом.

Двоякое ощущение от игры: хорошо, что прервали серию неудач. Мы были ближе к победе, но не реализовали стопроцентные моменты.

В перерыве мы говорили, что не надо бояться самих себя. Затем начали больше прессинговать и во втором тайме полностью переиграли соперника», — сказал Новиков в эфире канала «Матч Премьер». 0