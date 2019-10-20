ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алонсо принес трудную победу «Челси»«Челси» получает выгоду из своего упорства
  • 08:01
    • Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце
  • 07:00
    • «Витесс» Слуцкого установил клубный рекорд
  • 23:18
    • Карпин в перерыве сказал игрокам пропустить еще три мяча
  • 21:13
    • «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей
  • 23:52
    • «Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
    Все новости спорта

    «Ди Си Юнайтед» разгромно проиграл «Торонто», «Реал Солт-Лейк» дожал «Портленд»

    Футбол MLS
    «Ди-Си Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Торонто» (1:5 ОТ) и вылетел из плей-офф МЛС.

    «Торонто» — «Ди Си Юнайтед»
    «Торонто» — «Ди Си Юнайтед»

    «Торонто» открыл счет в матче на 32-й минуте благодаря голу Марко Дельгадо. На третьей компенсированной минуте к встрече «Ди-Си Юнайтед» сравнял результат благодаря точному удару Лукаса Родригеса.

    Однако в дополнительное время вашингтонцы пропустил четыре мяча. Дубль оформил Джонатан Осорио, еще по одному голу забили Ричи Лария и Ник Дэлеон.

    В четвертьфинале «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Сити».

    В другом матче плей-офф МЛС «Реал Солт-Лейк» в концовке дожал «Портленд» (2:1), забив решающий гол за три минуты до конца основного времени.

    В 1/4 финала «Реал Солт-Лейк» сыграет с «Сиэтл Саундерс», который ранее одолел «Даллас» (4:3). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровал
  • 08/10/2019 в 15:11
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • 1.75
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Газовике» «сухо» не будет
  • «Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Смогут ли «Алавес» и «Сельта» сыграть результативно?
  • «Алавес» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Сможет ли «Интер» сохранить второе место в таблице?
  • «Сассуоло» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Работа на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нетВ декабре-январе английская Премьер-лига вновь порадует любителей футбола большим количеством матчей Вчера в 21:040
  • 08:14
    • Алиев — третий на Гран-при в Лас-Вегасе
  • 22:24
    • Рублев вышел в финал «Кубка Кремля»
  • 21:49
    • Дортмундская «Боруссия» одолела одноклубников из Менхенгладбаха
    Матч пройдет зимой Футбол Эль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»Команды в ближайшее время не порадуют болельщиков очередной яркой битвой Вчера в 15:100
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 08:31
    • «Ди Си Юнайтед» разгромно проиграл «Торонто», «Реал Солт-Лейк» дожал «Портленд»
  • 22:53
    • Аутсайдер Лиги 1 обыграл «Нант»
  • 22:35
    • Мюррей впервые после операции пробился в финал турнира ATP
    «Питтсбург» — «Вегас» Хоккей НХЛ. Шайбы Ковальчука и Наместникова, передачи Гурьянова и Тарасенко, хет-трик ЖостаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 07:510
  • 21:28
    • «Манчестер Сити» на выезде победил «Кристал Пэлас»
  • 19:21
    • ЦСКА всухую переиграл «Трактор»
  • 19:08
    • «Атлетико» и «Валенсия» обменялись голами
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие