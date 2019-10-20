«Ди Си Юнайтед» разгромно проиграл «Торонто», «Реал Солт-Лейк» дожал «Портленд»

потерпел разгромное поражение от(1:5 ОТ) и вылетел из плей-офф МЛС.

«Торонто» открыл счет в матче на 32-й минуте благодаря голу Марко Дельгадо. На третьей компенсированной минуте к встрече «Ди-Си Юнайтед» сравнял результат благодаря точному удару Лукаса Родригеса.

Однако в дополнительное время вашингтонцы пропустил четыре мяча. Дубль оформил Джонатан Осорио, еще по одному голу забили Ричи Лария и Ник Дэлеон.

В четвертьфинале «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Сити».

В другом матче плей-офф МЛС «Реал Солт-Лейк» в концовке дожал «Портленд» (2:1), забив решающий гол за три минуты до конца основного времени.

В 1/4 финала «Реал Солт-Лейк» сыграет с «Сиэтл Саундерс», который ранее одолел «Даллас» (4:3). 0