Федотов рассказал о возможной личной неприязни со стороны арбитра

Главный тренер «Оренбурга»высказался о матче с «Крыльями Советов» (0:1), в котором он получил красную карточку от арбитра Василия Казарцева.

«Вопросик надо тоже задать по моему удалению. Я просто стоял разнимал, не пускал ребят. Подбежали ко мне сербские ребята схватили меня за грудки. Ну я за это получил желтую карточку. Просто великолепно. Просто великолепно.

Личная неприязнь арбитра? Я к нему вообще никаких отношений не имею. Ни по жизни, ни по чему. Он в прошлом пол команды удалил, пол тренерского штаба. Сейчас то же самое повторяется.

В других же матчах играют, когда все адекватно, все спокойно все тихо. Что происходит? Кому такой футбол нужен? Хочется задать такой вопрос», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0