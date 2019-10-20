ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко РойсМенхенгладбах упустил свой шанс. «Жеребята» проиграли дортмундцам в открытом матче
  • 14:04
    • Матч «Ювентус» — «Локомотив» обслужат арбитры из Греции
  • 13:53
    • Защитник «Баварии» получил разрыв крестообразной связки колена
  • 13:40
    • «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
  • 10:01
    • Щербакова завоевала золото этапа Гран-при в США, Туктамышева — третья
  • 08:01
    • Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце
    Все новости спорта

    Федотов рассказал о возможной личной неприязни со стороны арбитра

    Футбол Оренбург Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов высказался о матче с «Крыльями Советов» (0:1), в котором он получил красную карточку от арбитра Василия Казарцева.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Вопросик надо тоже задать по моему удалению. Я просто стоял разнимал, не пускал ребят. Подбежали ко мне сербские ребята схватили меня за грудки. Ну я за это получил желтую карточку. Просто великолепно. Просто великолепно.

    Личная неприязнь арбитра? Я к нему вообще никаких отношений не имею. Ни по жизни, ни по чему. Он в прошлом пол команды удалил, пол тренерского штаба. Сейчас то же самое повторяется.

  • «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
  • Читайте по теме

    • В других же матчах играют, когда все адекватно, все спокойно все тихо. Что происходит? Кому такой футбол нужен? Хочется задать такой вопрос», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Челси» получает выгоду из своего упорства
  • 04:17
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • 1.75
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не отпустит ли ЦСКА своих конкурентов?
  • «Уфа» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Поднимется «Реал Сосьедад» в зону Лиги чемпионов?
  • «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Вернется ли «Бордо» в зону Лиги чемпионов?
  • «Бордо» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Карим Бензема Футбол Примера. «Барселона» разгромила «Эйбар», «Реал» проиграл «Мальорке»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 14:540
  • 21:13
    • «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей
  • 14:54
    • «Алавес» нанес поражение «Сельте»
  • 14:35
    • Федотов рассказал о возможной личной неприязни со стороны арбитра
    Артем Дзюба Футбол РПЛ. Дзюба уничтожил «Ростов», «Локо» выиграл у «Ахмата», ничья «Спартака»Обзор матчей 13-го тура чемпионата России 13:440
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 14:17
    • Божович назвал причину своего удаления
  • 11:55
    • Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма
  • 11:39
    • «Челси» близок к продлению контракта с лучшим бомбардиром этого сезона
    Артем Дзюба Футбол Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина«Сине-бело-голубые» уверенно разобрались с прямым конкурентом за самые высокие места 00:510
  • 11:23
    • Слуцкий хочет улучшить рекорды «Витесса»
  • 11:06
    • Дзюба: Матч с «Ростовом» я никогда не забуду!
  • 10:50
    • Тедеско: Нужно время, чтобы построить мою игру в «Спартаке»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие