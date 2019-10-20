ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алонсо принес трудную победу «Челси»«Челси» получает выгоду из своего упорства
  • 10:01
    • Щербакова завоевала золото этапа Гран-при в США, Туктамышева — третья
  • 08:01
    • Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце
  • 07:00
    • «Витесс» Слуцкого установил клубный рекорд
  • 23:18
    • Карпин в перерыве сказал игрокам пропустить еще три мяча
  • 21:13
    • «Зенит» отгрузил «Ростову» шесть мячей
    Все новости спорта

    Дзюба: Матч с «Ростовом» я никогда не забуду!

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Ростов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам после крупной победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура РПЛ.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Всем доброй ночи! Хотел поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Я безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить.

    Спасибо, правда. Когда возвращались со сборной после игры с Кипром, и в Москве, и в Питере в аэропорту столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями и друзьями. Это реально круто!

    Сегодняшний вечер с "Ростовом" я не забуду, потому что не всегда такое получается. Три забить, два отдать… Всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты», — написал Дзюба в Instagram.

    Напомним, на счету форварда в этой игре три гола и две результативные передачи.

    «Зенит» сравнялся по очкам с «Локомотивом» (29) и уступает лидеру РПЛ только по дополнительным показателям. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дзюба в огне. Форвард «Зенита» разгромил команду Карпина
  • 00:51
    •
  • Прогноз
  • «Оренбург» — «Крылья Советов»
  • 1.82
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Газовике» «сухо» не будет
  • «Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Смогут ли «Алавес» и «Сельта» сыграть результативно?
  • «Алавес» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Сможет ли «Интер» сохранить второе место в таблице?
  • «Сассуоло» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Питтсбург» — «Вегас» Хоккей НХЛ. Шайбы Ковальчука и Наместникова, передачи Гурьянова и Тарасенко, хет-трик ЖостаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 октября 07:510
  • 08:14
    • Алиев — третий на Гран-при в Лас-Вегасе
  • 11:55
    • Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма
  • 11:39
    • «Челси» близок к продлению контракта с лучшим бомбардиром этого сезона
    Юрген Клопп и Пеп Гвардиола Футбол Работа на Рождество. «Ливерпулю» повезло с календарем, «МанСити» — нетВ декабре-январе английская Премьер-лига вновь порадует любителей футбола большим количеством матчей Вчера в 21:040
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Арсенал» себе третье место в АПЛ?
  • 2.82
    •
  • 11:23
    • Слуцкий хочет улучшить рекорды «Витесса»
  • 11:06
    • Дзюба: Матч с «Ростовом» я никогда не забуду!
  • 10:50
    • Тедеско: Нужно время, чтобы построить мою игру в «Спартаке»
    Матч пройдет зимой Футбол Эль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»Команды в ближайшее время не порадуют болельщиков очередной яркой битвой Вчера в 15:100
  • 10:34
    • Названы стартовые составы «Оренбурга» и «Крыльев Советов»
  • 10:18
    • Сульшер: «МЮ» не понадобится 30 лет, чтобы снова выиграть АПЛ
  • 08:47
    • «Нэшвилл» подписал 18-летнего российского форварда
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие