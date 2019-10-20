«Динамо» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Шепляков, Калинин, Евгеньев, Соснин, Хильемарк, Кардозу, Грулев, Обольский, Шейдаев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон, Намли, де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Камболов, Марков, Уткин, Фернандеш.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.70, на ничью — 3.42, тогда как на успех «Динамо» — 2.95.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0