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    Фернандеш остался в запасе «Краснодара» на матч с «Динамо»

    «Динамо» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Мануэль Фернандеш
    Мануэль Фернандеш

    «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Каборе, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

    Запасные: Лещук, Шепляков, Калинин, Евгеньев, Соснин, Хильемарк, Кардозу, Грулев, Обольский, Шейдаев.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Олссон, Намли, де Вилена, Ари, Сулейманов, Берг.

    Запасные: Крицюк, Фьолусон, Камболов, Марков, Уткин, Фернандеш.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.70, на ничью — 3.42, тогда как на успех «Динамо» — 2.95.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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