Божович назвал причину своего удаления

Главный тренер «Крыльев Советов»подвел итог матча 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

«Победили за счет борьбы. И чуть-чуть удачи, потому что у "Оренбурга" были хорошие моменты. Паул Антон — порядочный человек. Сам сказал, что хочет и готов играть после матчей сборных.

Не знаю, что произошло на последних минутах. Не видел момента. После этого надо было успокоить ситуацию. А люди, которые за это ответственны, этого не делают. Даже наоборот.

Я не только про главного судью. Что арбитр может один? Он просто не видит всего, что происходит. За что меня удалили? За то, что покинул тренерскую зону.

Мои эмоции после финального свистка в центральном круге? Благодарность болельщикам», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». 0