«Челси» близок к продлению контракта с лучшим бомбардиром этого сезона

в ближайшее время продлит контракт со своим нападающим, сообщает Sky Sports Italia.

По информации источника, руководство «синих» уже начало переговоры с форвардом. В клубе уверены, что вскоре соглашение по контракту будет достигнуто.

Напомним, Абрахам является воспитанником академии лонденцев. В прошлом сезоне игрок выступал в английском Чемпионшипе за «Астон Виллу», забил 26 мячей в 40 матчах и помог клубу из Бирмингема вернуться в Премьер-лигу.

В нынешней кампании в активе Абрахама восемь голов в девяти встречах АПЛ. Англичанин делит первое место с форвардом «Ман Сити» Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров турнира. 0