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    «Челси» близок к продлению контракта с лучшим бомбардиром этого сезона

    Футбол Футбол Англии Челси
    «Челси» в ближайшее время продлит контракт со своим нападающим Тэмми Абрахамом, сообщает Sky Sports Italia.

    Тэмми Абрахам
    Тэмми Абрахам

    По информации источника, руководство «синих» уже начало переговоры с форвардом. В клубе уверены, что вскоре соглашение по контракту будет достигнуто.

    Напомним, Абрахам является воспитанником академии лонденцев. В прошлом сезоне игрок выступал в английском Чемпионшипе за «Астон Виллу», забил 26 мячей в 40 матчах и помог клубу из Бирмингема вернуться в Премьер-лигу.

    В нынешней кампании в активе Абрахама восемь голов в девяти встречах АПЛ. Англичанин делит первое место с форвардом «Ман Сити» Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров турнира. 0

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