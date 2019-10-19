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    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.10.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Саутгемптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Патрик Кутроне, Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Хонни Отто, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.

    «Саутгемптон»: Майя Йосида, Янник Вестергор, Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Райан Бертранд, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ангус Ганн, Ян Беднарек, Янн Валери.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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