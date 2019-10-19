Вулверхэмптон — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.10.2019)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Райан Беннетт, Рубен Невеш, Рауль Хименес, Патрик Кутроне, Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Хонни Отто, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Адама Траоре.
«Саутгемптон»: Майя Йосида, Янник Вестергор, Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Райан Бертранд, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Ангус Ганн, Ян Беднарек, Янн Валери.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.