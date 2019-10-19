Игроки «Тоттенхэма» обвиняют Почеттино в неудачном старте сезона

Футболистысчитают главного тренера командыглавным виновником неудач на старте старте сезона, предает Daily Mail.

По информации источника, игроки «шпор» недовольны тем фактом, что график тренировок стал плотнее в сравнении с прошлым сезоном. Из-за этого у футболистов остается малого свободного времени.

Также футболисты расстроены тем, что аргентинский специалист увеличил длительность тренировок и требует от них оставаться на клубной базе на ночь после игр, чтобы лучше восстановиться.

После восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 11 очков. 0