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    Игроки «Тоттенхэма» обвиняют Почеттино в неудачном старте сезона

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    Футболисты «Тоттенхэма» считают главного тренера команды Маурисио Почеттино главным виновником неудач на старте старте сезона, предает Daily Mail.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    По информации источника, игроки «шпор» недовольны тем фактом, что график тренировок стал плотнее в сравнении с прошлым сезоном. Из-за этого у футболистов остается малого свободного времени.

    Также футболисты расстроены тем, что аргентинский специалист увеличил длительность тренировок и требует от них оставаться на клубной базе на ночь после игр, чтобы лучше восстановиться.

    После восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 11 очков. 0

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