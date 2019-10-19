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    Шюррле и Тиль — в старте «Спартака» в дебютном матче Тедеско

    «Спартак» — «Рубин»: составы, прогноз, онлайн

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    Объявлены стартовые составы московского «Спартака» и казанского «Рубина» на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

    Запасные: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Звакиров, Марков, Микелтадзе.

    Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск.

    С прогнозом на этот поединок можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

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