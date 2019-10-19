«Спартак» — «Рубин»: составы, прогноз, онлайн

Объявлены стартовые составы московскогои казанскогона матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Бакаев, Мельгарехо, Умяров, Шюррле, Тиль, Крал.

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Гулиев, Игнатов, Глушенков, Понсе, Ларссон.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Звакиров, Марков, Микелтадзе.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 19 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомится здесь. Следить за ходом игры — тут. 0