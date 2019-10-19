ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матч пройдет зимойЭль-Класико утонуло в политике. Что повлияло на перенос матча «Барселона» — «Реал»
  • 18:35
    • Тедеско не смог одержать победу в дебютном матче со «Спартаком»
  • 18:27
    • «Спартак» в первом матче Тедеско не смог обыграть «Рубин»
  • 17:53
    • «Зенит» и «Ростов» объявили стартовые составы
  • 17:14
    • «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашней игре
  • 16:46
    • Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»
    Все новости спорта

    Тедеско не смог одержать победу в дебютном матче со «Спартаком»

    «Спартак» — «Рубин»: счет 0:0

    РПЛ Футбол России Спартак Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 13 туре российской Премьер-лиги московский «Спартак» сыграл в нулевую ничью с казанским «Рубином». После этого поединка обе команды временно занимают девятое и восьмое место в лиге соответственно. У каждого клуба по 15 очков.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    В этом матче «Спартак» меньше владел мячом. Команда «катала» снаряд по полю 46% игрового времени. При этом «красно-белые» нанесли больше ударов по воротам соперника — 14 против 10 у «Рубина». Из них 8 и 5 соответственно попали в рамку.

    Стоит добавить, что хозяева играли более дисциплинировано, получив всего одну желтую карточку, тогда как гости получили три «горчичника».

    РПЛ. 13 тур
    «Спартак» — «Рубин»
    «Спартак» Максименко, Жиго, Кутепов, Рассказов, Айртон, Мельгарехо, Бакаев, Тил (Понсе, 56), Крал, Шюррле (Мирзов, 64), Умяров (Ларссон, 84)«Рубин» Дюпин, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Денисов, Уремович, Могилевец, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Коновалов, КьяртанссонПредупреждения: Шюррле (48), Денисов (54), Могилевец (60), Плиев (90)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 8-14 октября
  • 14/10/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Ростов»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Чертаново» выездную беспроигрышную серию в ФНЛ?
  • «Торпедо» — «Чертаново». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Огорчит ли Дзюба Карпина?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Наполи» будет играть на победу
  • «Наполи» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ахмат» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Ахмата», «Спартак» примет «Рубин»Обзор матчей 13-го тура чемпионата России 16:120
  • 14:32
    • Женская сборная России лишена квоты в Кубке мира
  • 14:15
    • Стали известны зарплатные ведомости клубов Восточной конференции КХЛ
  • 17:47
    • Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал Кубка Кремля
    Лионель Месси Футбол Тело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван ДейкаНападающий «Барселоны» пообщался с испанскими журналистами Вчера в 20:560
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «МЮ» остановить мерсисайдскую машину?
  • 5.23
    •
  • 18:04
    • «Лацио» спас матч с «Аталантой»
  • 17:28
    • «Нижний Новгород» обыграл «Химки», «Краснодар-2» разгромил «Мордовию»
  • 17:00
    • Скончался известный российский теннисист
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. 36 сэйвов Бобровского, голы Панарина и Бучневича, ассист ОвечкинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября 09:150
  • 13:14
    • «Адмирал» по-волевому обыграл «Северсталь»
  • 11:58
    • «Милан» намерен пригласить Гвардиолу
  • 11:30
    • «Челси» интересен полузащитник сборной Украины
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие