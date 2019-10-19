«Спартак» — «Рубин»: счет 0:0

Доменико Тедеско
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В этом матче «Спартак» меньше владел мячом. Команда «катала» снаряд по полю 46% игрового времени. При этом «красно-белые» нанесли больше ударов по воротам соперника — 14 против 10 у «Рубина». Из них 8 и 5 соответственно попали в рамку.
Стоит добавить, что хозяева играли более дисциплинировано, получив всего одну желтую карточку, тогда как гости получили три «горчичника».
РПЛ. 13 тур
«Спартак» — «Рубин»
«Спартак» Максименко, Жиго, Кутепов, Рассказов, Айртон, Мельгарехо, Бакаев, Тил (Понсе, 56), Крал, Шюррле (Мирзов, 64), Умяров (Ларссон, 84)«Рубин» Дюпин, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Денисов, Уремович, Могилевец, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Коновалов, КьяртанссонПредупреждения: Шюррле (48), Денисов (54), Могилевец (60), Плиев (90)