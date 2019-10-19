«Спартак» — «Рубин»: счет 0:0

В 13 туре российской Премьер-лиги московскийсыграл в нулевую ничью с казанским. После этого поединка обе команды временно занимают девятое и восьмое место в лиге соответственно. У каждого клуба по 15 очков.

В этом матче «Спартак» меньше владел мячом. Команда «катала» снаряд по полю 46% игрового времени. При этом «красно-белые» нанесли больше ударов по воротам соперника — 14 против 10 у «Рубина». Из них 8 и 5 соответственно попали в рамку.

Стоит добавить, что хозяева играли более дисциплинировано, получив всего одну желтую карточку, тогда как гости получили три «горчичника».