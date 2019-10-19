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    Владельцы «Милана» не планируют продавать клуб

    Милан Футбол Италии Серия A Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Американская компания Elliott Management, которая является владельцем «Милана», опровергла информацию о желании продать клуб.

    «Милан» не будет продан
    «Милан» не будет продан

    «Нет, мы не планируем продавать "Милан". И мы все еще намерены построить новый стадион в городе», — цитирует представителя компании Football Italia.

    Ранее в СМИ сообщалось, что компания планирует продать итальянский клуб в связи с рекордными убытками в размере € 145,9 млн.

    Напомним, компания Elliott Management владеет «Миланом» с 2018 года. Прошлый владелец клуба, Ли Юнхун, объявил дефолт по кредиту в размере € 303 млн, который был предоставлен ему американской компанией для покупки итальянского клуба, в результате чего права на клуб перешли во владение Elliott Management. 0

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