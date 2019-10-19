Борнмут — Норвич Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.10.2019)

Составы команд:
«Борнмут»: Стив Кук, Натан Аке, Доминик Соланке, Арон Ремсдейл, Каллум Уилсон, Адам Смит, Lewis Cook, Диего Рико, Гарри Уилсон, Райан Фрейзер, Филип Биллинг.
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Мориц Ляйтнер, Джамаль Льюис, Тодд Кантвелл, Эмилиано Буэндия, Теэму Пукки, Кенни Маклин, Ибраим Амаду, Alexander Tettey.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Норвич Сити» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.