Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.10.2019)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Том Хитон, Джон МакГинн, Уэсли, Джек Грилиш, Marvelous Nakamba, Конор Хурихейн, Мэтт Таргетт, Анвар Эль-Гази, Бьорн Энгельс, Фредерик Гильберт, Тайрон Мингс.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Паскаль Гросс, Адам Уэбстер, Аарон Муй, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Дэниел Бёрн, Aaron Connolly.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.