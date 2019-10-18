Шалимов признал сложность взлома обороны «Локомотива»

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал поражение от «Локомотива» в 13-м туре чемпионата России.

«Сложно создавать моменты против "Локомотива". Травмы, дисквалификации, но команда выходит такая же боевая. Очень уверенно позиционно действует, а контратаки не пропускает, потому что пять человек все время сзади.

Во втором тайме мы мяч контролировали, пытались что-то создать, но сложно. Поактивнее на флангах должны были быть. Не все сделали, что планировали. Но не только наша вина в таком результате, потому что против "Локомотива" сложно играть. Трудно взломать их оборону.

С углового пару раз пробили головой. Но нестандартных ходов не было. Старались играть низом. Но свалились на необоснованные длинные передачи. Не должны мы этого делать. Однако нужно время, чтобы перестроиться.

"Локомотив" таким образом набирает очки со всеми. Примерно одинаково играет против всех», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0