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    Шалимов признал сложность взлома обороны «Локомотива»

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    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Локомотива» в 13-м туре чемпионата России.

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    «Сложно создавать моменты против "Локомотива". Травмы, дисквалификации, но команда выходит такая же боевая. Очень уверенно позиционно действует, а контратаки не пропускает, потому что пять человек все время сзади.

    Во втором тайме мы мяч контролировали, пытались что-то создать, но сложно. Поактивнее на флангах должны были быть. Не все сделали, что планировали. Но не только наша вина в таком результате, потому что против "Локомотива" сложно играть. Трудно взломать их оборону.

    С углового пару раз пробили головой. Но нестандартных ходов не было. Старались играть низом. Но свалились на необоснованные длинные передачи. Не должны мы этого делать. Однако нужно время, чтобы перестроиться.

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    • "Локомотив" таким образом набирает очки со всеми. Примерно одинаково играет против всех», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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