Семин заявил об отсутствии перелома у Джорджевича

«Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда "Ахмат" оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку.
У Джорджевича перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.
Можно сказать, что Магкеев сегодня дебютировал. Одно дело выйти на замену в конце, другое — в стартовом составе. Куликов давно тренируется с основой. Они молодцы — не только не испортили игру, но и принесли команде пользу», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0