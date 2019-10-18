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    Семин заявил об отсутствии перелома у Джорджевича

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после завершения матча 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0) рассказал о состоянии здоровья нападающего Луки Джорджевича.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда "Ахмат" оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку.

    У Джорджевича перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.

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