Семин заявил об отсутствии перелома у Джорджевича

Главный тренер «Локомотива»после завершения матча 13-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:0) рассказал о состоянии здоровья нападающего

«Матч был не такой простой, как могло показаться. Забили первый гол, появилась уверенность. Дальше контролировали ход матча, за исключением отрезка во втором тайме, когда "Ахмат" оказывал серьезное давление. Но в конце провели хорошую контратаку.

У Джорджевича перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.

Можно сказать, что Магкеев сегодня дебютировал. Одно дело выйти на замену в конце, другое — в стартовом составе. Куликов давно тренируется с основой. Они молодцы — не только не испортили игру, но и принесли команде пользу», — приводит слова Семина официальный сайт «Локомотива». 0