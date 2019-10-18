«Спартак» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве

Состоялось два матча молодежного первенства России.выиграл у, аразгромил

«Спартак» на своем поле одержал минимальную победу со счетом 1:0. «Красно-белые» играли в большинстве с 65-й минуты и на 85-й минуте вырвали победу благодаря голу Степана Мельникова.

«Спартак» (20 очков) располагается на 8-й строчке, а «Рубин» (14) занимает 13-е место.

«Зенит» на своем поле разгромил «Ростов» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Вадим Симутенков, Максим Бачинский, Никита Симдянкин и Максим Бачинский. У «Ростова» точный удар нанес Гоча Гогричиани.

Молодежная команда «Зенита» занимает третье место с 23 очками, «Ростов» — одиннадцатое с 17 очками. 0