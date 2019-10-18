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    «Спартак» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве

    Футбол России Спартак Ростов Зенит Рубин
    Состоялось два матча молодежного первенства России. «Спартак» выиграл у «Рубина», а «Зенит» разгромил «Ростов».

    «Зенит» — «Ростов»
    «Зенит» — «Ростов»

    «Спартак» на своем поле одержал минимальную победу со счетом 1:0. «Красно-белые» играли в большинстве с 65-й минуты и на 85-й минуте вырвали победу благодаря голу Степана Мельникова.

    «Спартак» (20 очков) располагается на 8-й строчке, а «Рубин» (14) занимает 13-е место.

    «Зенит» на своем поле разгромил «Ростов» со счетом 4:1.

    В составе победителей отличились Вадим Симутенков, Максим Бачинский, Никита Симдянкин и Максим Бачинский. У «Ростова» точный удар нанес Гоча Гогричиани.

    Молодежная команда «Зенита» занимает третье место с 23 очками, «Ростов» — одиннадцатое с 17 очками. 0

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