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    «Ахмат» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

    «Ахмат» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, онлайн

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    «Ахмат» и «Локомотив» назвали составы на матч 13-го тура РПЛ, который пройдет в Грозном сегодня, 18 октября.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Мбенге.

    Запасные: Мелихов, Гиголаев, Анхель, Х. Кадыров, Гащенков, Швец, Садулаев, Харин, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Понсе.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу, Джорджевич, Эдер.

    Запасные: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хёведес, Рыбчинский, Куликов, Тугарев.

    Начало встречи — в 19:30 мск.

    Коэффициент на победу «Ахмата» — 3,36, на ничью — 3,20, на «Локо» — 2,29.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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