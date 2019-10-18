«Ахмат» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, онлайн

назвали составы на матч 13-го тура РПЛ, который пройдет в Грозном сегодня, 18 октября.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Мбенге.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Анхель, Х. Кадыров, Гащенков, Швец, Садулаев, Харин, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Понсе.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу, Джорджевич, Эдер.

Запасные: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хёведес, Рыбчинский, Куликов, Тугарев.

Начало встречи — в 19:30 мск.

Коэффициент на победу «Ахмата» — 3,36, на ничью — 3,20, на «Локо» — 2,29.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0