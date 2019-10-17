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    Защитник «Локомотива» может пропустить полтора месяца из-за травмы

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    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус рискует пропустить до 7 недель из-за травмы паха.

    Мацей Рыбус
    Мацей Рыбус

    Польский футболист уже год играет на уколах, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «Рыбусу предстоит пройти углубленное медицинское обследование, чтобы понимать, нужна будет операция или нет.

    Футболист может пропустить шесть-семь недель из-за травмы паха. Это повреждение Мацей получил в матче с "Краснодаром" в сентябре 2018-го, он уже год играет на уколах», — сказал источник.

    Несмотря на травму, Мацей Рыбус принял участие в 12 матчах за «Локомотив» в текущем сезоне во всех турнирах. 0

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