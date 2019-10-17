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    Почеттино: Не думаю, что зимой мы кого-то купим или продадим

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о том, какие планы у клуба на ближайшее трансферное окно. Слова наставника приводит Sky Sports.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Если честно, не думаю, что в январе мы кого-то купим или продадим. Я верю в игроков, которые сейчас есть в команде.

    С уважением отношусь к разным мнениям. Знаю, что есть люди, считающие, что нам нужны изменения. Но если решение будет зависеть от меня, я предпочту остаться с этими игроками.

    Доверяю своим футболистам на 200%. Верю, что у них есть потенциал, чтобы побеждать и исправить сложившуюся ситуацию.

    Для нас сейчас самое главное — оставаться вместе и не прятаться от проблем. Мы должны говорить об этом», — заявил Почеттино. 0

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