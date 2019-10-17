Почеттино: Не думаю, что зимой мы кого-то купим или продадим

Маурисио Почеттино
globallookpress.com
«Если честно, не думаю, что в январе мы кого-то купим или продадим. Я верю в игроков, которые сейчас есть в команде.
С уважением отношусь к разным мнениям. Знаю, что есть люди, считающие, что нам нужны изменения. Но если решение будет зависеть от меня, я предпочту остаться с этими игроками.
Доверяю своим футболистам на 200%. Верю, что у них есть потенциал, чтобы побеждать и исправить сложившуюся ситуацию.
Для нас сейчас самое главное — оставаться вместе и не прятаться от проблем. Мы должны говорить об этом», — заявил Почеттино. 0