Агент: Петреску не получал предложения от «Динамо»

Агент, представляющий румынского специалиста, заявил, что его клиент не получал предложения отвозглавить команду.

Напомним, что Петреску возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год.

«Никаких разговоров с "Динамо" не было, никто не обращался. У Дана действующий контракт с ЧФР, команда лидирует в чемпионате Румынии, хорошо выступает в Лиге Европы.

Петреску должен исполнять условия контракта. Но в случае возможного интереса со стороны "Динамо" или другого клуба в ходе переговоров все может быть.

Несмотря на неудачные результаты "Динамо", в этой команде согласился бы работать любой тренер. Клуб обладает большой историей и хорошо известен в Европе», — сказал Пырнэу «Р-Спорт».

5 октября «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. Эту должность временно занял тренер молодежного состава клуба Кирилл Новиков.

Позже в СМИ появилась информация о том, что руководство бело-голубых выразило доверие Новикову и не планирует искать нового главного тренера минимум до зимы. 0