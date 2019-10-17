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    Агент: Петреску не получал предложения от «Динамо»

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    Агент Николай Пырнэу, представляющий румынского специалиста Дана Петреску, заявил, что его клиент не получал предложения от «Динамо» возглавить команду.

    Дан Петреску
    Дан Петреску

    Напомним, что Петреску возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год.

    «Никаких разговоров с "Динамо" не было, никто не обращался. У Дана действующий контракт с ЧФР, команда лидирует в чемпионате Румынии, хорошо выступает в Лиге Европы.

    Петреску должен исполнять условия контракта. Но в случае возможного интереса со стороны "Динамо" или другого клуба в ходе переговоров все может быть.

    Несмотря на неудачные результаты "Динамо", в этой команде согласился бы работать любой тренер. Клуб обладает большой историей и хорошо известен в Европе», — сказал Пырнэу «Р-Спорт».

    5 октября «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. Эту должность временно занял тренер молодежного состава клуба Кирилл Новиков.

    Позже в СМИ появилась информация о том, что руководство бело-голубых выразило доверие Новикову и не планирует искать нового главного тренера минимум до зимы. 0

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