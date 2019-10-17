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    Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России?

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Тут вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России? Сейчас команда в пропасти и ее надо вытаскивать, и давать время на огромную адаптацию, это сложный момент.

    Понятно, что "Спартак" не вылетит, но может оказаться в зоне вылета, а болельщики на это не могут смотреть. Вспомните, как было с Эмери, тогда тоже не особо дали время на адаптацию.

    Вообще, два или три месяца слишком мало, чтобы окунуться в реалии российского футбола. Нужно время на адаптацию, на сыгранность, на общение.

    Есть хорошие футболисты, но некоторые футболисты не соответствуют уровню "Спартака", они не смогут вытянуть команду в Лигу чемпионов и сделать ее чемпионом.

    Я не говорю, что они плохие футболисты, посмотрим, в любом случае, когда приходит новый тренер, это влияет в эмоциональном плане.

    Надо подождать 3-4 матча, надеюсь, команда и игроки раскроются по-новому в лучшем качестве», — приводит слова Павлюченко Sport24.ru.

    Дебютный матч немецкого специалиста на посту главного тренера «Спартак» состоится в субботу, 19 октября, в рамках 13-го тура российской премьер-лиги против «Рубина». 0

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