В столице России появится еще одна футбольная команда. Рабочее название московского коллектива сообщает «РБК-Спорт».

В столице России появится еще один футбольный клуб globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

По информации источника, клуб начинает комплектование состава, чтобы к лету начать выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Уточняется, что в жизни клуба активно участвует бизнесмен и медиаменеджер Арам Габрелян.

Напомним, Габрелянова связывали с командой «Арарат» (Москва), которая была создана в 2016 году. Тогда клуб сумел победить в первенстве ПФЛ и выйти в Футбольную национальную лигу, однако не стал выступать в ФНЛ, а некоторые игроки перешли в клуб «Арарат-Армения». 0