Касильяс приступил к тренировкам в спортивном зале

Голкиперприступил к тренировка в зале после перенесенного инфаркта.

«Работа в процесс», — написал Касильяс на своей странице в Twitter.

Напомним, что 38-летний вратарь перенес инфаркт в начале мая. Несмотря на появление информации о возможном окончании карьеры, Касильяс заверил, что не собирается «вешать перчатки на гвоздь».

По предварительной информации, возвращение Икера на футбольное поле должно будет состояться не раньше ноября этого года.

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