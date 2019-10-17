Касильяс приступил к тренировкам в спортивном зале

Икер Касильяс
globallookpress.com
«Работа в процесс», — написал Касильяс на своей странице в Twitter.
Work in progress... 💪🏃🏻♂️#buenasnochesmundo pic.twitter.com/1PZY4mdVS0— Iker Casillas (@IkerCasillas) 15 жовтня 2019 р.
Напомним, что 38-летний вратарь перенес инфаркт в начале мая. Несмотря на появление информации о возможном окончании карьеры, Касильяс заверил, что не собирается «вешать перчатки на гвоздь».
По предварительной информации, возвращение Икера на футбольное поле должно будет состояться не раньше ноября этого года.