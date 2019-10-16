Помощник Кононова: Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононоваобратился к поклонникам московского клуба после ухода из стана красно-белых.

«Дорогие болельщики "Спартака". Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью.

Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

Я благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе.

На прощание я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать "Спартаку" больших побед.

И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, "Спартак"!» — сказал Кузнецов клубной пресс-службе. 0