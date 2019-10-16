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    Помощник Кононова: Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала

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    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» и ассистент Олега Кононова Сергей Кузнецов обратился к поклонникам московского клуба после ухода из стана красно-белых.

    Сергей Кузнецов
    Сергей Кузнецов

    «Дорогие болельщики "Спартака". Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью.

    Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

    Я благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе.

    На прощание я хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать "Спартаку" больших побед.

    И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, "Спартак"!» — сказал Кузнецов клубной пресс-службе. 0

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