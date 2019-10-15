Швейцария — Ирландия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.10.2019)

Составы команд:
«Швейцария»: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Fabian Schaer, Штефан Лихтштайнер, Денис Закария, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Харис Сеферович, Брил Эмболо, Адмир Мехмеди.
«Ирландия»: Даррен Рэндольф, Шейн Даффи, Джон Иган, Энда Стивенс, Шеймус Коулман, Alan Browne, Джеффри Хендрик, Гленн Уилан, Джеймс Макклин, James Collins, Aaron Connolly.
Предыдущий матч соперников: «Ирландия» — «Швейцария» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:1.