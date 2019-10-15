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    Хавбек «Баварии» может зимой сменить клуб

    Трансферы Футбол Германии Бавария
    Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport1.

    Хави Мартинес
    Хави Мартинес

    По данным источника, Мартинес недоволен своей нынешней ролью в команде. 31-летний хавбек в текущем сезоне провел лишь три матча в чемпионате Германии, проводя в среднем на поле 30 минут.

    Напомним, Мартинес оказался в «Баварии» в 2012 году, перейдя из «Атлетика» Бильбао. За это время он сыграл за клуб более 200 матчей. В составе мюнхенской команды он четыре раза становился чемпионом Германии и выигрывал Лигу чемпионов.

    Текущий контракт «Баварии» с Мартинесом рассчитан до лета 2021 года. 0

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