Хавбек «Баварии» может зимой сменить клуб

Полузащитникможет сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport1.

По данным источника, Мартинес недоволен своей нынешней ролью в команде. 31-летний хавбек в текущем сезоне провел лишь три матча в чемпионате Германии, проводя в среднем на поле 30 минут.

Напомним, Мартинес оказался в «Баварии» в 2012 году, перейдя из «Атлетика» Бильбао. За это время он сыграл за клуб более 200 матчей. В составе мюнхенской команды он четыре раза становился чемпионом Германии и выигрывал Лигу чемпионов.

Текущий контракт «Баварии» с Мартинесом рассчитан до лета 2021 года. 0