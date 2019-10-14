Юношеская сборная России забила шесть голов команде Эстонии

(U-19) обыграла сверстников из(6:0) в товарищеском матче, прошедшем в Таллине.

По дублю сделали форвард «Краснодара» Максим Кутовой и хавбек «Локомотива» Максим Петров.

Отметим, что 12 октября команды провели первый из двух запланированных товарищеских матчей. Тогда российская команда победила со счетом 3:0.

Возглавляет российских юниоров экс-форвард сборной России Александр Кержаков, в его штаб входят Евгений Лапков, Владимир Быстров и Александр Филимонов.