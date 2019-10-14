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    Юношеская сборная России забила шесть голов команде Эстонии

    Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Юношеская сборная России (U-19) обыграла сверстников из Эстонии (6:0) в товарищеском матче, прошедшем в Таллине.

    Сборная России
    Сборная России

    По дублю сделали форвард «Краснодара» Максим Кутовой и хавбек «Локомотива» Максим Петров.

    Отметим, что 12 октября команды провели первый из двух запланированных товарищеских матчей. Тогда российская команда победила со счетом 3:0.

    Возглавляет российских юниоров экс-форвард сборной России Александр Кержаков, в его штаб входят Евгений Лапков, Владимир Быстров и Александр Филимонов.

    Товарищеский матч. Игроки до 18 лет
    Эстония — Россия — 0:6 (0:5)
    Голы: Петров, 5 (0:1). Севикян, 7 (0:2). Кутовой, 19 (0:3). Микушин, 29 (0:4). Кутовой, 37 (0:5). Петров, 72 (0:6)Россия: Ботнарь (Пищулин, 46), Вахания, Быковский, Никитенков, Микушин, Бакалюк, Севикян, Оганесян, Петров, Макаров, Кутовой (Косарев, 46)
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