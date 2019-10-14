Блэкмор: МЮ может спасти только возвращение Ибрагимовича

Экс-футболистсчитает, что команде пойдет на пользу возвращениекоторый на данный момент представляет интересы «Лос-Анджелес Гэлакси». Интервью Блэкмора представил Mirror.

«Команде не хватает бомбардира, и единственный вариант, который может спасти нас в этом сезоне, — это возвращение Ибрагимовича. Вероятно, это лучший форвард, которого только можно представить в своём составе.

"Юнайтед" избавился от стольких хороших нападающих — Руни, ван Перси и другие. Они ушли, но им так и не была найдена замена. Приглашение Златана не требует размышлений. Он не бегает, но ему это и не нужно, ведь он так хорош. В мире не так много футболистов, способных так контролировать игру. Когда Ибрагимович был в клубе и находился в форме, мы завоёвывали трофеи. В январе или когда это будет возможно нужно попытаться вернуть его», — сказал Блэкмор. 0