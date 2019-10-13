Польша — Македония. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.10.2019)

Составы команд:
«Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Аркадиуш Реца, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски, Яцек Горальски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Роберт Левандовски.
«Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Кире Ристевски, Бобан Николов, Эгзиян Алиоски, Stefan Spirovski, Эгзон Бейтулай, Элиф Элмас, Илия Несторовски, Горан Пандев.
Предыдущий матч соперников: «Македония» — «Польша» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.