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    «Польша» — «Македония». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Польша — Македония. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.10.2019)

    Евро-2020 Сборная Польши
    В 21:45 в квалификационной группе G Евро-2020 начнётся матч «Польша» — «Македония».

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    Составы команд:

    «Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Аркадиуш Реца, Себастьян Шиманьски, Пётр Зелиньски, Яцек Горальски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Роберт Левандовски.

    «Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Кире Ристевски, Бобан Николов, Эгзиян Алиоски, Stefan Spirovski, Эгзон Бейтулай, Элиф Элмас, Илия Несторовски, Горан Пандев.

    Предыдущий матч соперников: «Македония» — «Польша» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

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