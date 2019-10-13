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    Ахметов и Черышев сыграют против Кипра с первых минут

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Стали известны составы сборных Кипра и России на матч квалификации Евро-2020.

    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Встреча, которая пройдет в Никосии, начнется в 19:00 по московскому времени.

    Кипр: Панайи, Н. Янну, Меркис, Янну, Захариу, Кириаку, Кусулос, Шполярич, Артиматас, Лаифис, Кости.

    Запасные: Христофи, Экономидес, Каро, Маргаса, Минтиккис, Неофитос, Папулис, Питтас, Георгиу, Панайоту, Пардо, Сотириу.

    Россия: Гильерме, Петров, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ахметов, Оздоев, Головин, Ионов, Черышев, Дзюба.

    Запасные: Лунев, Джанаев, Бакаев, Игнатьев, Беляев, Кузяев, Соболев, Могилевец, Караваев, Жирков, Комличенко, Чистяков.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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