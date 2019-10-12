«Барселона» готова предложить Месси 10-летний контракт

планирует продлить контракт с капитаном, утверждает Cadena Ser.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено удержать 32-летнего нападающего на «Камп Ноу» минимум до 2022 года. При этом «Барса» также готова предложить форварду соглашение на 10 лет — оно будет включать в себя работу в клубе по завершении карьеры футболиста.

Напомним, игрок выступает за «сине-гранатовых» с 2005 года, его действующий контракт истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Месси провел пять матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Он завоевал 34 титула за все время выступлений в «Барселоне». 0