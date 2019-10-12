СМИ: «Рома» нацелилась на Крыховяка

Полузащитникстал трансферной целью, сообщает ФАН.

По информации источника, римский клуб может купить поляка в январе за сумму около 20 миллионов евро. Отмечается, что хавбек не намерен менять команду.

Напомним, Крыховяк перешел в «Локомотив» в июле 2018 года на правах аренды из ПСЖ. Перед началом нынешнего сезона «железнодорожники» выкупили игрока за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Крыховяк провeл за «Локомотив» 14 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2022 года. 0