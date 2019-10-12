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    СМИ: «Рома» нацелилась на Крыховяка

    Трансферы Футбол России Локомотив Футбол Италии Рома
    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал трансферной целью «Ромы», сообщает ФАН.

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    По информации источника, римский клуб может купить поляка в январе за сумму около 20 миллионов евро. Отмечается, что хавбек не намерен менять команду.

    Напомним, Крыховяк перешел в «Локомотив» в июле 2018 года на правах аренды из ПСЖ. Перед началом нынешнего сезона «железнодорожники» выкупили игрока за 12 миллионов евро.

    В текущем сезоне Крыховяк провeл за «Локомотив» 14 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2022 года. 0

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