Дания — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2019)

Составы команд:
«Дания»: Каспер Шмейхель, Андреас Кристенсен, Йенс Ларсен, Хенрик Далсгор, Симон Кьер, Кристиан Эриксен, Томас Делейни, Лассе Шоне, Мартин Брайтвайт, Андреас Корнелиус, Юссуф Поульсен.
«Швейцария»: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Fabian Schaer, Штефан Лихтштайнер, Денис Закария, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Адмир Мехмеди, Харис Сеферович, Брил Эмболо.
Предыдущий матч соперников: «Швейцария» — «Дания» 3:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.