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    «Дания» — «Швейцария». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Дания — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.10.2019)

    Евро-2020 Сборная Дании Сборная Швейцарии
    В 19:00 в группе D квалификации футбольного Евро-2020 начнётся матч «Дания» — «Швейцария».

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    Составы команд:

    «Дания»: Каспер Шмейхель, Андреас Кристенсен, Йенс Ларсен, Хенрик Далсгор, Симон Кьер, Кристиан Эриксен, Томас Делейни, Лассе Шоне, Мартин Брайтвайт, Андреас Корнелиус, Юссуф Поульсен.

    «Швейцария»: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Fabian Schaer, Штефан Лихтштайнер, Денис Закария, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Адмир Мехмеди, Харис Сеферович, Брил Эмболо.

    Предыдущий матч соперников: «Швейцария» — «Дания» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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